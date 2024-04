Punti Prelievo di Tavernerio, Fino e Lurate chiusi anche il 26 aprile

Nella giornata di domani, venerdì 26 aprile, rimarranno chiusi i Punti Prelievo di Tavernerio, Fino Mornasco e Lurate Caccivio.

Punti Prelievo chiusi

Il 25 aprile in occasione della festività saranno chiusi tutti gli uffici amministrativi così come i Punti Prelievi. I Punti Prelievo di Tavernerio, Fino Mornasco e Lurate Caccivio saranno chiusi anche il 26 aprile. Si ricorda che il Punto Prelievi di Lomazzo è chiuso fino al 3 maggio per lavori e che l’attività viene svolta a Fino Mornasco (dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9, fatte salve le chiusure menzionate). Il 26 aprile a Lomazzo saranno chiusi anche gli uffici del Distretto.