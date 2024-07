Punti Prelievo: incarico libero professionale per infermieri

L’obiettivo è avere a disposizione un numero di infermieri che prestino servizio nei Punti Prelievo, un’attività prettamente tecnica e che si limita ad alcune ore mattutine.

Punti Prelievo: cercarsi infermieri

A fronte della carenza di organico e della necessità di potenziare i servizi dedicati ai pazienti fragili e cronici sul territorio, su richiesta della Direzione Aziendale Professioni Socio Sanitarie, sarà emesso un avviso pubblico per redigere un elenco di infermieri che, con incarico libero professionale (l’importo orario sarà di 40 euro all’ora), operino all’interno dei Punti Prelievo aziendali (in particolare Como, Lomazzo, Olgiate Comasco, Cantù, Mariano Comense, Ponte Lambro e Menaggio).

L’obiettivo della ricerca

L’obiettivo è avere a disposizione un numero di infermieri che prestino servizio nei Punti Prelievo, un’attività prettamente tecnica e che si limita ad alcune ore mattutine. In questo modo verrebbero liberati gli infermieri di Famiglia e di Comunità che Asst Lariana attualmente impegna in questa attività e che potrebbero così dedicarsi a tempo pieno alle visite domiciliari dei pazienti cronici, ai servizi delle Centrali operative territoriali (Cot) che hanno il compito di valutare i bisogni dei pazienti fragili, e agli ambulatori all’interno delle Case di Comunità. “Si tratta di un modo per ottimizzare il lavoro degli infermieri di Famiglia e di Comunità - osserva la dottoressa Manuela Soncin, dirigente Dapss - affinché possano dedicarsi completamente alla loro mission, ovvero essere un punto di riferimento per i pazienti cronici”.

Presentazione delle domande

Il 29 luglio, nel frattempo, scadono i termini per la presentazione delle domande per il nuovo concorso per l’assunzione di 100 infermieri da parte di Asst Lariana. Il concorso è stato bandito insieme ad Asst Sette Laghi (100 posti), Asst Valle Olona (100 posti) e Ats Insubria (6) per un totale complessivo di 306 posti. La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, dal sito https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it/.