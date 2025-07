Punto da vespe, accusa un malore

Soccorso

Stava lavorando in un bosco quando è stato punto da delle vespe, punture che gli hanno causato un forte malore. E' stato necessario il trasporto in ospedale

Le punture delle vespe

L'allarme è scattato intorno alle 8 di oggi, domenica 6 luglio. Un operaio di 67 anni si trovava in una zona boschiva di via Cornizzolo, a Eupilio, impegnato in alcune attività forestali quando è stato punto ripetutamente da delle vespe. Puntura che gli ha provocato un forte malore.

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono arrivate un'ambulanza, un'automedica e iVigili del fuoco del Distaccamento di Canzo,

con una squadra specialista SAF Speleo Alpino Fluviale da Como che, grazie a una manovra di calata e di recupero dell'infortunato, hanno consentito il soccorso e l'assistenza congiuntamente al 118. L'uomo è stato portato in ospedale a Erba