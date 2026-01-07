Punto prelievi, accesso su prenotazione e pagamenti con carta

Punto prelievi a Lurate Caccivio: accesso solo su prenotazione attraverso il servizio di prenotazione on-line di Asst Lariana “Zerocoda” e pagamenti esclusivamente con bancomat, carta di credito oppure attraverso il canale di PagoPa.

Novità per il Punto prelievi

Già nei mesi scorsi era stata introdotta la prenotazione e ad accesso libero era stato lasciato un numero limitato di posti. Visti i positivi risultati e da un lato per garantire un miglior servizio ai cittadini, riducendo i tempi di attesa, e dall’altro per realizzare una migliore programmazione del lavoro del personale sanitario, con l’anno nuovo per effettuare gli esami di laboratorio sarà necessaria la prenotazione. Servirà anche per la consegna dei campioni biologici.

Pagamento solo con bancomat

Sono stati eliminati i pagamenti in contanti, una scelta legata alla necessità di rendere più sicura l’attività degli operatori.

Il Punto prelievi è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9. I cartelli che annunciano le due novità (prenotazione e pagamenti) sono stati posizionati nelle scorse settimane.