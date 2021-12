A Cantù

Il punto tamponi di Cantù, in via Caduti di Nassiryia, non si ferma nemmeno domenica 2 gennaio. Ricordiamo che l'accesso è consentito solo su prenotazione tramite Ats, quindi su segnalazione di caso sospetto da parte del proprio medico di base.

Punto tamponi di via Caduti di Nassiryia aperto anche domenica

L'attività proseguirà in via straordinaria dalle 8.30 alle 13. L'accesso al punto tamponi Covid-19 è possibile esclusivamente in modalità "drive through" (il tampone viene effettuato restando a bordo del proprio veicolo).