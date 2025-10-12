“Quando la creazione di una Pro loco cittadina?”

Inverigo, il capogruppo di Fratelli d’Italia-Per Inverigo, Angelo Riboldi, presenta un’interrogazione che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale: al centro la nascita della Pro loco cittadina.

Se lo chiede il consigliere Angelo Riboldi capogruppo della lista di opposizione Fratelli d’Italia-Per Inverigo, che ha presentato un’interrogazione per il prossimo Consiglio comunale (in programma mercoledì 15 ottobre) in cui viene chiesto all’Amministrazione se c’è intenzione di creare una Pro loco per coordinare i sodalizi ed organizzare gli eventi e le manifestazioni sul territorio comunale.

In occasione della presentazione della lista Inverigo In Comune e del suo programma, la creazione di una Pro loco era uno degli obiettivi.

“Nel programma elettorale della lista Inverigo in Comune era uno degli obiettivi – sottolinea Riboldi nell’interrogazione – Quali azioni la maggioranza intende intraprendere per incentivarne la creazione? Nel caso in cui la risposta dovesse essere negativa, perché è stato disatteso il programma elettorale?”.