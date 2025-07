"Quando la poesia diventa musica": serata con la Associazione Pieve di Incino

"Quando la poesia diventa musica": reading poetico a Lambrugo con l'associazione Pieve di Incino 2025 e il patrocinio del Comune. L'appuntamento è per venerdì 11 luglio alle 21.

La recente pubblicazione del volume “Valle San Martino, una terra di mezzo”, dove sono raccolti i componimenti di Guglielmi scritti tra il 1977 e il 2022, dedicati al territorio stretto tra la bergamasca e il lecchese, è diventata occasione per il nuovo Tours estivo 2025 realizzato in collaborazione con il musicista anconetano Stefano Spazzi, figura di spicco del cantautorato d’autore noto a livello internazionale che partendo da Lambrugo, sarà ospitato fino a settembre in numerose città italiane. Il risultato, frutto di un lungo lavoro di ricerca tra sonorità e parola recitata, regalerà al pubblico momenti di riflessione e di intimo rapporto estetico oggi più che mai necessari nella riaffermazione delle proprie radici. Letture di Ignazio Albanese; voce e chitarra di Stefano Spazzi. Produzione e Coordinamento: Vasco Maria Dossena.

La serata è in programma in piazza Giovanni Paolo II venerdì prossimo 11 luglio alle 21. L'iniziativa deriva da un progetto artistico di Gene Guglielmi&Stefano Spazzi e riprende la serie di Tours che Guglielmi ha intrapreso tra il 2002 e il 2004, dedicati al rapporto tra musica e testo poetico, culminati nel 2013 con il recital di Certaldo in occasione di “Mercantia 2013”.