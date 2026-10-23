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“Quando la spesa è davvero buona” aiuta le famiglie in difficoltà a Olgiate Comasco.

La spesa di solidarietà

Nel carrello c’è spazio per una spesa di solidarietà. Aiuterà un centinaio di famiglie bisognose, attraverso la preziosa raccolta di generi alimentari pensata a favore delle iniziative parrocchiali e della Caritas di Olgiate Comasco: si terrà sabato 31 ottobre e domenica primo novembre al “Bennet” di Olgiate Comasco, in via Lomazzo 4, grazie alla disponibilità della direzione degli ipermercati “Bennet”. Sabato dalle 8.30 alle 21 e domenica dalle 8 alle 13 i clienti potranno contribuire, consegnando generi alimentari al punto di raccolta all’interno del supermercato, lato entrata, dove saranno presenti alcuni incaricati della parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano.

I generi alimentari utili

Già definita la lista degli alimenti utili: pasta (pacchi da 500 grammi o 1 chilogrammo), sughi, passata di pomodoro, tonno e carne in scatola, pelati o legumi secchi e in scatola, olio, biscotti, fette biscottate, latte a lunga conservazione, caffè, prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa. E’ di fondamentale importanza che il cibo sia a lunga conservazione, così da agevolare poi la distribuzione di un’adeguata scorta tramite i volontari della Caritas parrocchiale alle famiglie in condizioni di bisogno.

L’appello ai benefattori

Per la parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano, da sempre vicina alle persone che necessitano sostegno, si tratta di una grande opportunità per coinvolgere quanti più benefattori possibile in una collettiva azione caritatevole. L’invito è a tutti coloro che faranno la spesa al “Bennet»” per trasformare anche solo piccoli gesti individuali in un’abbondante opera di solidarietà. “E’ un’iniziativa significativa – sottolinea il parroco, don

Flavio Crosta – La carità, ovvero l’attenzione verso chi ha bisogno, la si fa nella quotidianità… anche facendo la spesa. Essere attenti all’altro è un modo di amare che si traduce in gesti piccoli ma importanti. Gesti gratuiti e disinteressati. Lo fai perché vuoi costruire un’umanità diversa”.