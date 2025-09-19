“Quando sarà primavera”, sul palco uno spettacolo intenso e coinvolgente

Protagonisti sono stati sette giovani partecipanti che hanno dato vita a una storia costruita su immagini semplici e quotidiane

Riflessioni sul tema della violenza sulle donne

A Villa Guaita a Ponte Lambro, è andato in scena lo spettacolo teatrale “Quando sarà primavera”, a cura de Lo Snodo e Dimore Creative.

Protagonisti sono stati i sette giovani partecipanti, che hanno portato sul palco uno spettacolo intenso e coinvolgente: hanno dato vita a una storia costruita su immagini semplici e quotidiane. Sullo sfondo di queste scene si intrecciano riflessioni sul tema della violenza sulle donne, trattato con delicatezza e profondità.

La narrazione trae ispirazione dal testo teatrale “After Juliet” e affronta il tema della discriminazione e della violenza sulle donne.

I ragazzi si sono messi in gioco sul palco

La serata ha confermato ancora una volta come il teatro possa essere uno strumento prezioso per emozionare, dialogare e stimolare riflessioni su tematiche rilevanti, creando momenti di confronto tra generazioni. Lo spiega il presidente de Lo Snodo, Simone Pelucchi:

“Portare in giro questo spettacolo è fondamentale. Permette di condividere con il pubblico temi importanti come la parità di genere e la sensibilizzazione sui meccanismi di discriminazione, offrendo ai ragazzi l’occasione di mettersi in gioco sul palco“.