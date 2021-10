Quanti sono i non vaccinati nel Comasco Comune per Comune

Lotta al Covid

Numeri sotto sotto la lente di ingrandimento, soprattutto ora, a poche ore dall'entrata in vigore dal decreto che prevede l'obbligo del Green pass per i lavoratori

Nel Comasco, su una popolazione target di 514.966 persone, le prime dosi sono state 470.309 mentre le persone che hanno effettuato anche il richiamo sono state 410.257. Numeri indiscutibilmente alti quelli messi a disposizione da Regione Lombardia e aggiornati a ieri, martedì 12 ottobre 2021. Ma quanti sono i non vaccinati Comaschi? Nel Comune di Como sono 6.894, a Cantù invece 2.512, a Mariano 1.516, a Erba 1.423 e a Olgiate Comasco 768.

Quanti sono i non vaccinati in provincia di Como

Ecco Comune per Comune quanti sono i non vaccinati contro il Coronavirus. Si tratta di persone, dai 12 anni in su, che per scelta, per necessità (esenzione medica) o condizione (recente positività al Covid), non ha ricevuto alcuna dose.

Un dato che è sotto sotto la lente di ingrandimento, soprattutto ora, a poche ore dall'entrata in vigore dal decreto che prevede, per tutti i lavoratori, tanto del settore pubblico quanto di quello privato, il possesso e l'esibizione del Green pass per accedere al posto di lavoro. A partire da venerdì 15 ottobre 2021 infatti, come ormai è noto, il dipendente non munito di Green pass sarà considerato assente ingiustificato e pertanto sarà sospeso lo stipendio. Non sono però previste sanzioni disciplinari. L'azienda potrà effettuare controlli a campione o a tutti gli ingressi. Per evitare problemi di code e ritardi, è allo studio la realizzazione di un'apposita App, che possa rispettare tutti i dettami della legge sulla Privacy leggendo esclusivamente la validità del Green pass e non la scadenza (di modo da non capire se il lavoratore è vaccinato oppure ha fatto il tampone).

Per le aziende che non controllano sono previste sanzioni da 400 a mille euro, per i dipendenti da 600 a 1.500. Coloro che sono esentati dal vaccino per motivi di salute avranno un QR code ad hoc che dovrà essere scansionato e verificato, nel rispetto della privacy dei lavoratori. Questi ultimi sono proprio una parte comaschi non ancora vaccinati.