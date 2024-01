Quanto aumenta il costo dell'assicurazione Rc auto in provincia di Como (Comune per Comune)

Schizza alle stelle in Lombardia il costo dell'assicurazione Rc auto. Secondo l'Osservatorio di Facile.it, continua a salire in tutta Lombardia il costo da pagare per l'assicurazione delle auto. Nel dicembre 2023, nella nostra regione, il costo medio per assicurare un veicolo a quattro ruote si attestava a 503.48 euro segnando un aumento del 38.1% rispetto all'anno precedente.

Amenta l'assicurazione Rc auto

Secondo l’osservatorio di Facile.it sono quasi 130.000 gli automobilisti lombardi che quest’anno vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023. Se a livello regionale la percentuale è pari al 2,49%, in provincia di Como il valore raggiunge il 2,80%, il secondo dato più alto registrato nella regione.

Analizzando il campione su base provinciale al primo posto si trova Sondrio (2,82%), seguita da Como (2,80%), Pavia (2,70%), Monza e Brianza (2,69%), Mantova (2,60%) e Lecco (2,51%). Valori inferiori alla media regionale per Milano (2,48%), Brescia (2,46%), Bergamo (2,41%), Varese (2,32%) e Lodi (2,28%). Chiude la classifica lombarda Cremona (1,90%).

Anche per gli automobilisti virtuosi, però, le notizie non sono favorevoli se si considera che le tariffe Rc auto continuano a crescere; secondo l’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote a Como e provincia occorrevano, in media, 505,91 euro, vale a dire il 38% in più rispetto a dodici mesi prima.

LA CLASSIFICA NAZIONALE: Assicurazione auto: i Comuni dove si paga di più (e di meno)

Identikit di chi vedrà peggiorare la classe di merito

Qual è l’identikit degli automobilisti lombardi che vedranno aumentare il premio Rc auto a causa di un sinistro con colpa? A peggiorare la propria classe di merito sarà il 2,75% del campione femminile ed il 2,35% di quello maschile.

Analizzando, invece, la professione dell’assicurato emerge come il personale medico sia risultato essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (3,61%) e che quindi vedranno aumentare il premio Rc auto. Seguono gli agenti di commercio (3,54%) e gli insegnanti (3,46%). Di contro, sono i dirigenti/funzionari coloro che, sempre percentualmente, hanno dichiarato nel corso del 2023 meno sinistri con colpa (1,67%).

L'aumento dei costi Comune per Comune

Ma scendendo più nel dettaglio, ecco l'elenco dei nostri Comuni con le rispettive variazioni di costo: