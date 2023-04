Quanto può costare acquistare un appartamento, una villa, un box auto? Giornale di Erba, Cantù e Olgiate hanno raccolto i dati del costo al metro quadro con tabelle che riportano i prezzi dei costi di acquisto paese per paese. I dati sono ripresi dal sito dell’Agenzia delle Entrate e sono riferiti al secondo semestre del 2022: gli ultimi dati disponibili.

Quanto costa comprare casa? I dati per la provincia di Como

Non sono moltissime le variazioni rispetto al semestre precedente, anche se qualche piccola modifica (verso l’alto) si registra, soprattutto nei Comuni più grossi come Como (da 2.400 euro al mq per un'abitazione), Cantù (da 1.150 euro al mq in centro) o Olgiate Comasco (da 1.250 euro al mq).

Già negli ultimi anni le agenzie ci avevano raccontato della voglia di moltissime persone di allontanarsi dalle città, soprattutto nel periodo pandemico, per cercare spesso una casa con giardino o comunque uno spazio all’aperto dove poter trascorrere del tempo. Non è difficile capirne le motivazioni: il lockdown e l’impossibilità di allontanarsi troppo dalle abitazioni ha fatto crescere in molti la voglia di avere spazi all’aperto a "portata di mano". Quindi il mercato non si è fermato ma i prezzi sinora erano rimasti piuttosto stabili.

Ampio servizio di 4 pagine su Giornale di Erba, Cantù e Olgiate da sabato 29 aprile 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui