Quaranta interventi dei Vigili del fuoco per il vento

Sono circa quaranta gli interventi dei Vigili del fuoco in provincia di Como a causa delle forti raffiche di vento

Pompieri in azione

In relazione al forte vento che ha interessato la provincia di Como, più precisamente nelle zone di Cassina Rizzardi, Cadorago, Villaguardia, Fino Mornasco, Lomazzo, Carbonate, si registrano al momento circa 40 interventi di soccorso tecnico urgente espletati dai Vigili del fuoco del Comando di Como e dai dipendenti distaccamenti.

Nello specifico si segnalano piante cadute a terra con coinvolgimento di alcuni mezzi parcheggiati, cartellonistica stradale sradicata, persiane e cornicioni da mettere in sicurezza e pali di pubblico servizio divelti. Non si segnalano persone coinvolte