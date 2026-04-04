Quaranta ragazzi rispondono “Presente”: così nasce il centro giovani di Oltrona

Quaranta ragazzi rispondono «Presente»: nasce il centro giovani di Oltrona di San Mamette.

Nasce il centro giovani

Il lavoro capillare della consigliera di maggioranza Nazarena Pini ha dato i suoi frutti. Nella serata di venerdì 27 marzo, in Sala consiliare, si è presentato un nutrito gruppo di adolescenti, pronti a mettersi in gioco. “Siamo contenti perché, all’invito, avevano risposto solo in 12 ma, alla fine, la partecipazione è stata decisamente più numerosa – esordisce Pini – Possiamo cominciare, passo dopo passo, a creare un centro giovani anche a Oltrona di San Mamette. La sede è già stata individuata e si trova nei locali dell’ex banca, in piazza Europa”. Metà dell’immobile verrà dato in uso al Circolo ricreativo culturale San Mamette, mentre l’altra metà sarà uno spazio polivalente dove troveranno casa i ragazzi.

Ipotesi consulta giovanile

“E’ ancora presto ma sarebbe bello potesse nascere la Consulta giovanile: saranno però i protagonisti di questo percorso a deciderlo. Venerdì è stata una serata interessante, che si è aperta con un riconoscimento dato a Francesca Meletto per il bronzo ottenuto, nell’ottobre scorso, agli europei di atletica nella 4 per 400”. All’incontro, presente anche il sindaco Antonio Cesare Giussani, il vicesindaco Angelo Stradella e il consigliere Alessandro Bollini. I ragazzi hanno risposto a un semplice questionario e dialogato con gli amministratori, fornendo il loro punto di vista e mettendo sul tavolo le principali esigenze.

Obiettivo valorizzare il centro sportivo

Oltre la questione sede, è stata rimarcata l’importanza di far rinascere il centro sportivo. “Un primo passo sarà il trasloco del festival di giugno, originariamente pensato in piazza Europa, nell’area di via Roma – conclude Pini – Stiamo valutando di affiancargli anche un torneo di calcio. In ogni caso, definiremo meglio il tutto durante la riunione prevista per il 10 aprile. L’8 maggio, invece, ci incontreremo di nuovo coi ragazzi per portare avanti il centro giovani”.