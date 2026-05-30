Quarant’anni della rsa: due giorni di festa per celebrarla

Alzate si prepara a celebrare i quarant’anni della rsa «Don Allievi»: un convegno per raccontarne la storia e un pomeriggio di festa con la comunità.

Due giorni di celebrazioni

Da quattro decenni, la casa di riposo è un vero e proprio punto di riferimento per il paese e non solo: le iniziative pensate dall’Azienda speciale con il Comune saranno occasione per ripercorrere la storia dell’importante ente. Si inizierà oggi pomeriggio, sabato 30, dalle 17.30 con il convegno «Un’idea… Un progetto… Una realtà. Ieri… Oggi… Domani», seguito da un apericena conviviale dalle 19.30. Contestualmente saranno aperte le mostre «I nostri primi quarant’anni», «Coccole, carezze e amici a 4 zampe», «Laboratorio di arteterapia» e «Il Sorriso».

Le celebrazioni proseguiranno domenica 31: alle 11 messa solenne in chiesa prepositurale; la giornata proseguirà dalle 14.30 con il concerto della banda «La Trionfale» di Orsenigo presso la struttura. A seguire esibizione del gruppo Sbandieratori e dei Musici Lariani, iniziativa curata dall’associazione Il Sorriso. E per finire, taglio della torta dei quarant’anni. La festa sarà poi occasione per rendere omaggio a chi in questi anni ha contribuito alla crescita della rsa. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.