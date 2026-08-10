Quarantenne in stato di alterazione, cerca di rubare un’auto e poi si accascia al suolo

L’uomo ha girato per Caslino d’Erba e poi si sarebbe introdotto all’interno di una proprietà privata dove avrebbe tentato di impossessarsi di un’automobile

La fuga dopo essere stato scoperto dai proprietari

I soccorsi sono stati allertati poco prima delle 18: un 40enne, in evidente stato di alterazione, dopo essersi dato alla fuga perché scoperto dai proprietari nel tentativo di rubare un’autovettura, è stato intercettato da un gruppo di ragazzi. Tra loro anche alcuni minorenni. I giovani, vedendolo dirigersi verso una zona in cui si trovavano alcune famiglie, sono intervenuti facendolo allontanare.

Trasportato al Pronto soccorso del Sant’Anna

L’uomo, però, poco dopo si è accasciato a terra. In quel momento sono stati allertati i soccorsi e sul posto in codice giallo sono giunti l’automedica e l’ambulanza di Lariosoccorso, oltre ai Carabinieri di Como. Il 40enne è stato poi trasportato, su sua precisa richiesta, al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Un precedente tre anni fa

Si tratterebbe della stessa persona che tre anni fa aveva dato fuoco alla propria automobile e ne aveva successivamente denunciato il furto, accusando due persone. A smentirlo erano state però le telecamere visionate dalle forze dell’ordine durate le indagini.