Quattro dolci amici a quattro zampe cercano casa: ad aiutarli c’è l’associazione Ars Faber di Valbrona.

Un aiuto per quattro cagnolini

Un aiuto per Max, Dea, Mario e Bruno. L’appello arriva dall’associazione Ars Faber, che cerca nuovi padroni per questi amici a quattro zampe. Ars Faber raccoglie fondi in aiuto degli animali abbandonati e delle persone in difficoltà così che possano mantenere i loro animali, per evitare che vengano destinati al canile o addirittura per strada. E’ la situazione in cui può ritrovarsi Dea, incrocio tra pitbull e schnauzer di 8 anni.

“La sua proprietaria andrà in Rsa. I figli non hanno modo di tenerla e dunque cerca un padrone o una padrona. E’ seguita molto bene, abituata a guinzaglio e stare in casa e sul balcone. Non va però d’accordo con i gatti”, spiega Lara Charles, vicepresidente di Ars Faber.

Valbrona: Ars Faber cerca casa per Mario Valbrona: Ars Faber cerca casa per Max Valbrona: Ars Faber cerca casa per Bruno

Una casa per Max

Anche Max, setter inglese di 11 anni, dotato di microchip è in cerca di un padrone.

“Il suo proprietario ha purtroppo subito un ictus e non può più tenerlo con sé – afferma Lara Charles – Ora dovremo prima procedere con opportuni accertamenti veterinari, poi cercheremo per lui una casa. Stiamo seguendo una profilassi sanitaria. Max è un cane dolce e amorevole. Tranquillo, ma con quella vivacità tipica dei setter”.

Qualsiasi tipo d’aiuto per l’associazione è comunque bene accetto: donazioni di cibo, coperte, materiali, giochi per animali, cucce, ma anche aiuti tramite nuovi volontari, impegnati nel portare a spasso i cani come Max.

La storia di Bruno e Mario

Sembra ormai prossima al lieto fine invece la storia di Bruno e Mario, due mix di barboncino a taglia media di 10 anni di Valbrona, anche loro in cerca di una casa. Il loro proprietario è purtroppo venuto a mancare e serve dunque trovare un’altra persona disposta a prendersi cura non solo di loro due, ma anche dei diciotto gatti che il proprietario possedeva. Non è necessario però che gli animali vengano adottati tutti insieme dalla stessa persona.

“I due cani sono al momento seguiti in casa e ormai una loro adozione sembra davvero vicina. Anche cinque dei diciotto gatti sono già stati adottati. Mario e Bruno vanno d’accordo con tutti, mici compresi, avendovi convissuto. Non vanno però al guinzaglio, hanno bisogno di un giardino oltre che della casa – spiega la vicepresidente di Ars Faber – Con loro cercano casa anche tredici gatti, abituati a convivere con i cani”.

Così come vicina è l’adozione di una cagnolina di piccola taglia, rimasta a lungo legata con una catena in giardino per tutto gennaio. Ora però è pronta ad entrare in una nuova casa. Perché però sarebbe importante adottare questi amici a quattro zampe?

“Perché sono abituati alla vita domestica e per loro il canile potrebbe davvero rappresentare un trauma – afferma Lara – Vivere in casa e fare passeggiate al guinzaglio per loro è una routine. Chiuderli in una gabbia potrebbe davvero voler dire la parola fine alle loro esistenze”.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione Ars Faber attraverso la mail assarsfaber3@libero.it.