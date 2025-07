Quattro ori ai nazionali Fisdir per Giorgia Conti

campionessa di nuoto

Giorgia Conti brilla con quattro medaglie d’oro ai campionati nazionali di nuoto Fisdir.

Tre medaglie individuali e una in staffetta

La campionessa di Anzano, lo scorso fine settimana, ha preso parte alle gare che si sono svolte a Terni gareggiando nei 50, 100 e 200 stile rana, la sua specialità e ha ottenuto tre medaglie d’oro. Un’altra grande vittoria è stata nella staffetta: la ventiquattrenne ha gareggiato con le compagne di squadra della Briantea 84, di Cantù, conquistando la medaglia d’oro nel 4x100 stile libero.

I brillanti risultati ai nazionali si aggiungono peraltro ai recenti successi ai campionati lombardi di Cremona, dove Conti ha ottenuto medaglie d’oro nei 50 e 100 rana. «Giorgia era molto emozionata, ma è rimasta contentissima di questo exploit - racconta papà Danilo - Quest’anno è infatti riuscita a conquistare la vittoria in tutte e tre le gare in cui ha partecipato, oltre alla staffetta insieme alle compagne. Siamo davvero orgogliosi».

Una vittoria speciale, conquistata con grande impegno e sacrifici: Giorgia si allena infatti quattro volte a settimana conciliando gli impegni sportivi con il lavoro, di mattina. «Dedico questa vittoria alla squadra - le parole della campionessa - Sono molto contenta: quando ho visto la start list delle gare ho sperato tanto di vincere e alla fine ce l’ho fatta. Adesso un po’ di riposo prima di ricominciare gli impegni sportivi a settembre».

La giovane, lo scorso anno, era stata ricevuta in Comune dal sindaco Rinaldo Meroni che la aveva premiata con una targa per i meravigliosi risultati sportivi.