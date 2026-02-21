“Quei del Masigott” compiono quarant’anni

Mario Chessorti, tra i fondatori dell’associazione di Erba, racconta il ritrovo al Bar Dante in piazza: “Ogni commerciante mise sul tavolo 50mila lire per partire”
Raccolta del materiale per una pubblicazione sull’importante traguardo
Proprio oggi, sabato 21 febbraio, è il giorno in cui il gruppo “Quei del Masigott” compie 40 anni.
Ad accorgersene è stato il nuovo presidente, Matteo Nava, che sta raccogliendo e mettendo in fila tutto il materiale dell’associazione per realizzare una pubblicazione:
“E’ stata una gioia ritrovare la data esatta del nostro compleanno. Mi sto facendo consegnare e sto raccogliendo tutto il materiale esistente sull’associazione perché il mio desiderio è quello di realizzare un libro sulla storia di questi 40 anni e presentarlo in occasione della prossima edizione della sagra del Masigott. Sapevamo che fosse questo l’anno del quarantesimo, ma non esattamente la data, e proprio in questi giorni stavo cominciando a dare un occhio alle carte e ho trovato questo primo verbale che ci svela la data esatta”.
“Raccogliemmo il testimone della Pro Erba”, spiega lo storico presidente
A ripercorrere la storia di questi 40 anni è Mario Chessorti, presidente storico per 35 anni:
“Successe che la Pro Erba, che allora si occupava dell’organizzazione del Masigott insieme ai gruppi sportivi, non se la sentiva più di continuare. Allora Marinetta Nava venne da me e mi chiese di mettere insieme un gruppo che si occupasse di raccogliere il testimone e mi chiese di contattare Antonio Frigerio e Cesare Cavenaghi. Così si formò il primo “zoccolo duro” dell’associazione”.