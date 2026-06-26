Questa sera “Arcellasco c’è”: la frazione si anima e fa festa

Questa settimana la tappa dei venerdì estivi organizzati dall’Amministrazione comunale si svolgerà tra la chiesa dei Santi Pietro e Paolo e la Cooperativa

Un’occasione per stare insieme

A partire dalle 19.30 di oggi, venerdì 26 giugno, prenderà il via “Arcellasco c’è”, la notte bianca che vedrà coinvolta la frazione di Erba all’insegna del buon cibo e dell’amicizia nel cuore del rione. Si tratta di una bella occasione per stare insieme, incontrarsi e vivere una bellissima serata estiva. A coordinare le iniziative sono la parrocchia, l’oratorio, la Cooperativa e il comitato di San Bernardino. Un evento a misura di famiglie, con tante proposte per grandi e piccini: dalle bancarelle ai gonfiabili, fino al camion delle caramelle.

Ecco cosa si potrà trovare

Per accontentare i gusti di tutti saranno allestiti due punti ristoro, uno all’oratorio e uno in Cooperativa. Tante le specialità proposte: dai pizzoccheri valtellinesi, a piatti con polenta e zola o salamella, dal cous cous ai diversi panini con porchetta e wurstel, dalle patatine al pollo fritto.

Si ballerà e si canterà fin dalle 19. Ad aprire la musica sarà un Dj set anni Ottanta e Novanta in Cooperativa. A seguire, dalle 20.20, la musica live con due gruppi: a esibirsi saranno gli Instead e i Viva l’urtiga.