Quindici quadri del liceo "Melotti" in ospedale a Erba

Gli studenti di 4F hanno progettato al computer e poi realizzato in acrilico i temi di famiglia, accoglienza e dono

Consegna ufficiale nel corso della settimana

Da questa settimana l’Ospedale di Erba vanta quindici nuovi quadri ad abbellire gli spazi della Pediatria e della Ginecologia e Ostetricia grazie agli studenti della classe 4F del liceo artistico "Melotti" di Cantù. La consegna ufficiale si è tenuta lo scorso mercoledì 3 aprile e le opere sono tutte ispirate alla famiglia, alla maternità e all’accoglienza, ma anche al dono.

Un progetto nato per dare colore ai reparti

Il progetto nasce dal desiderio dell’Ospedale di colorare le pareti dei due reparti, esprimendo i valori fondanti della cura e dell’ospitalità e così l’iniziativa è stata avviata a marzo 2023 con la progettazione dei disegni a computer. "E’ da tempo che portiamo avanti questa collaborazione con l’ospedale, che ci ha contattato per un intervento decorativo per rendere più bello e più gradevole l’accesso e la permanenza nei locali – ha spiegato la dirigente del “Melotti”, Anna Proserpio – La soddisfazione da parte della scuola si vede nei ragazzi, che hanno potuto progettare opere che poi vedono realizzate e destinate a rendere più gradevole la permanenza dei bambini in ospedale". Al progetto si è poi unita l’associazione Il giardino di Luca e Viola con un’ulteriore collaborazione sul tema sociale del dono e di sensibilizzazione alle buone pratiche di educazione.