Preparativi in corso per la quinta edizione del torneo di minigolf in oratorio.

L’appuntamento

L’appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre a partire dalle 15, a fine serata è previsto un aperitivo a buffet per i partecipanti. Un pomeriggio di sport ma soprattutto un’occasione per stare insieme in uno spazio riportato a nuova vita grazie ai volontari della parrocchia, che nel 2021 decisero di darsi da fare per la manutenzione dell’area e per l’acquisto di parte dell’attrezzatura da golf per i bambini. Tant’è che in passato l’evento arrivò a coinvolgere anche una trentina tra i più piccoli. Da allora, questo torneo ha sancito la voglia di continuare a offrire occasioni di incontro per il paese. «Nel corso degli anni i partecipanti sono calati – ha raccontato l’organizzatore, Paolo Pagani – Ora cerchiamo di arrivare tra i 18 e 24 iscritti».

Le iscrizioni

Le iscrizioni, al costo di 8 euro, sono aperte fino a mercoledì 30 settembre. La gara si svolgerà con gruppi omogenei organizzati per livello. Al termine, verso le 18 circa, verranno distribuiti premi per i primi tre classificati e un riconoscimento per l’ultimo posto. Al netto delle spese, il ricavato verrà messo a disposizione della parrocchia che, nella persona di don Andrea Messaggi, concede l’uso degli spazi per la manifestazione. L’iniziativa rientra nell’autunno di proposte sociali dell’Associazione Pensionati di Cadorago, che nei prossimi mesi proporrà anche un torneo di burraco, gite e momenti di ballo. «Un calendario pensato per continuare a fare piccole cose concrete sul territorio», ha affermato la presidente, Mariagrazia Galeffi.