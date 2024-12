Raccolta alimentare: il paese si unisce per chi è in difficoltà

In pieno spirito natalizio, tutta Albavilla si unisce per la raccolta alimentare avviata dal Comune in aiuto delle famiglie in difficoltà. L’iniziativa è dell’Amministrazione comunale e in particolare dell’assessorato ai Servizi sociali: un appello raccolto dal Circolo pensionati e l’ambulatorio Il Sorriso e al quale hanno aderito numerosissimi commercianti del paese. E adesso, l’appello è rivolto anche alla cittadinanza, chiamata a partecipare a questa grande raccolta fondi donando buoni spesa di supermercati o negozi oppure alimenti non deperibili.

«Da anni prendiamo parte a raccolte alimentari organizzate sul territorio e che coinvolgono anche il nostro paese - afferma l’assessore ai Servizi sociali, Angela Bartesaghi - Quest’anno l’iniziativa è nostra: purtroppo le famiglie e anche le persone singole che hanno bisogno di aiuto, nel nostro paese, sono aumentate anche a causa della crisi e dei costi sempre più alti della vita. A oggi parliamo di circa quindici nuclei famigliari in difficoltà, numero che tra l’altro non include le persone sole che hanno bisogno del nostro sostegno».

Da qui l’idea di chiamare a raccolta tutto il paese. «La raccolta alimentare ha preso il via nei giorni scorsi e già sono arrivati tantissimi aiuti - ancora Bartesaghi - Tante donazioni di alimenti con cui comporremo dei pacchi alimentari che si potranno ritirare in Comune o che saranno recapitati nelle case di chi li necessita tramite i volontari del sociale e della Protezione civile. Come detto, il Circolo pensionati e l’ambulatorio hanno subito dato la disponibilità, e abbiamo coinvolto anche i commercianti: ciascuno di loro aiuta con le sue modalità. Dal caffè sospeso, a pasti caldi... Tutti i commercianti del paese, negozianti e ristoratori, chiamati a rispondere a questo appello, hanno dato la loro disponibilità mostrando la grande generosità degli albavillesi».

I punti di raccolta del materiale sono allestiti al Circolo pensionati in Villa Giamminola da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18; in ambulatorio Il Sorriso martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12; al Carrefour, Alimentari Donadoni e Doppiozero negli orari di apertura, e nell’ufficio Servizi sociali mercoledì dalle 9 alle 11 e dalle 16.30 alle 18.30. «Ogni gesto, anche piccolo, è importante per poter portare un aiuto e un sorriso a chi è in difficoltà in occasione del Natale», chiude Bartesaghi.