Raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà promossa da Ailanto

E' in programma per sabato 17 maggio dalle 9 alle 18 presso il supermercato Lodola di Lurago d’Erba, per sostenere i progetti dell’associazione. Continua l'impegno di Ailanto, che, tra le varie attività, sostiene famiglie in difficoltà donando spese mensili con generi alimentari di prima necessità. Per l'occasione si potranno donare generi alimentari a lunga conservazione come olio, pasta, riso, farina, ma anche prodotti per la casa e per l'igiene personale come detersivi e saponette. Maggiori informazioni sull'iniziativa: associazioneailanto@gmail.com.