Il comune di Cassina Rizzardi e Humana People to People Italia rinnovano la stretta di mano condividendo obiettivi comuni di sostenibilità e solidarietà.

Raccolta di abiti usati Humana: continua la sinergia con il Comune di Cassina Rizzardi

Il comune di Cassina Rizzardi rinnova il servizio di raccolta e avvio a recupero degli indumenti usati di Humana People to People Italia, organizzazione di cooperazione internazionale. Nell’ultimo triennio, i cittadini del comune comasco hanno affidato nei contenitori gialli dell’organizzazione umanitaria 79.000 chili di abiti usati. Una virtuosa collaborazione in termini di circolarità del settore tessile che permette di sostenere progetti sociali in Italia e nel mondo e di tutelare l’ambiente. Anche grazie al loro contributo, nel 2020 Humana ha destinato 223.685 euro a sostegno di 10 progetti di cooperazione internazionale, occupandosi di assistenza all’infanzia, istruzione, prevenzione e agricoltura sostenibile, e ad azioni sociali in Italia. Quello che però colpisce non sono solo i dati derivanti dalla raccolta abiti. Affidare i capi che non si utilizzano più alla filiera di Humana permette di generare importanti impatti ambientali. Tale azione, messa in pratica dai cittadini del comune di Cassina Rizzardi, ha permesso risparmiare 287 tonnellate di C02, 478 milioni di litri d’acqua, 24 tonnellate di pesticidi e 48 tonnellate di fertilizzanti.

Inoltre, gli abiti usati, se affidati a Humana Italia, non finiscono nella raccolta indifferenziata, riducendo quindi i costi di smaltimento di questa frazione. Per il comune di Cassina Rizzardi, in questo caso, sono stati risparmiati negli ultimi tre anni 15.480 euro.

I cittadini possono continuare a donare i propri abiti e accessori usati nei contenitori Humana posizionati ai seguenti indirizzi:

- Via dell’Artigianato

- Via Risorgimento

- Via Manzoni

Ecco cosa è possibile conferire, in sacchetti ben chiusi, nel contenitore con il logo Humana:

- capi d’abbigliamento;

- accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard);

- scarpe;

- borse e zaini;

- biancheria per la casa.