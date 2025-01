Raccolta differenziata, a breve via alla distribuzione del kit

Nel mese di febbraio distribuzione dei kit per la raccolta differenziata da parte del Comune di Uggiate con Ronago.

Kit per la raccolta differenziata

Raccolta differenziata, via alla distribuzione dei kit. E’ prevista nelle prossime settimane per i cittadini uggiatesi e ronaghesi. La dotazione per la raccolta differenziata comprende 26 sacchi per il secco, 52 per la plastica, 104 sacchi per l’organico e, per chi avesse aderito al servizio pannolini-pannoloni, 52 sacchi arancioni. Il 6, 7 e 8 febbraio, dalle 9 alle 14, il ritiro è possibile nella sede comunale di Ronago, in via Milano. Dall’11 al 15 febbraio, stesso orario, all’area feste del piazzale Europa, a Uggiate. E’ necessario presentarsi con la Carta Regionale-Nazionale dei Servizi dell’intestatario della tassa rifiuti, per le utenze non domestiche il numero di Partita Iva. Chi non dovesse risultare all’interno del database per la distribuzione dei sacchi, verrà invitato a presentarsi presso l’ufficio Tributi.