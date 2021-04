Raccolta differenziata a Cantù: servizio sospeso il 1 maggio.

L’ufficio Ambiente del Comune di Cantù ha comunicato alla cittadinanza che, sabato prossimo, 1 maggio, il servizio di raccolta rifiuti sarà sospeso. Il recupero è stato programmato per il lunedì successivo, 3 maggio.

Piattaforma ecologica

In occasione della Festa del Lavoro anche l’orario della piattaforma ecologica ubicata in corso Europa subirà una modifica. E’ infatti previsto che il centro raccolta rimarrà chiuso per tutta la giornata del 1 maggio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Ambiente del Comune chiamando il numero 031.717550/551 oppure Econord spa al numero verde 800-632565.