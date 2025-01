Raccolta firme a sostegno delle Forze dell’ordine e Ddl sicurezza

Le parole del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni al termine della raccolta firme organizzata dalla Lega a Cantù.

Raccolta firme una “Grande soddisfazione"

Queste le parole di Nicola Molteni sull’evento di ieri, domenica 26 gennaio: "Grande soddisfazione per le tante firme raccolte e per la straordinaria partecipazione della cittadinanza canturina a questa nostra iniziativa. La raccolta di firme a sostegno dell'operato delle Forze dell'ordine e per una rapida approvazione e senza modifiche del ddl Sicurezza, voluto dalla Lega di governo, conferma e rilancia contemporaneamente la vicinanza del nostro partito verso chi ogni giorno tutela la nostra sicurezza, e la ferma volontà di varare un provvedimento che incrementa le garanzie per gli operatori di polizia e le sanzioni contro quei reati e quei fenomeni di allarme sociale che minano la serenità delle comunità. La Lega si opporrà sempre ai tentativi di criminalizzazione delle Forze dell'ordine e sarà sempre dalla parte dei servitori dello Stato, di tutti coloro che garantiscono la democrazia e la convivenza civile, e che per questo vanno ringraziati e messi in condizione di operare efficacemente".