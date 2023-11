Raccolta firme della Lega contro il dormitorio a San Teodoro

"Cantù non necessità di spazi per senzatetto, per cui il progetto della proprietà di S.Teodoro di aprire un dormitorio nell'oratorio può solo creare un luogo di permanenza di immigrati e clandestini". Con queste parole la sezione cittadina della Lega, guidata dal segretario Maurizio Facchini, dice "no" all’idea della Comunità pastorale San Vincenzo, di concerto con tante associazioni di volontariato della città, di realizzare un dormitorio per persone senza dimora nell’ex oratorio chiuso da tempo.

Lega contro il dormitorio a San Teodoro: "Progetto irresponsabile"

La Lega ha deciso di non limitarsi a esprimere il proprio disappunto, ma a promuovere una raccolta firme. "La nostra raccolta firme vuole essere un modo per far sentire la voce di una comunità che ritiene il progetto prospettato irresponsabile per Cantù, un progetto che nel breve periodo porterà maggior insicurezza e degrado nella nostra città".

Gli orari

La Lega sarà quindi presente con un banchetto per la raccolta firme sabato 11 novembre al mercato di piazza Marconi dalle 9.30 alle 12.30 e in piazza Garibaldi dalle 15 alle 18 e domenica 12 sempre in piazza Garibaldi dalle 9.30 alle 12.30.

