Raccolta firme per Julian Paul Assange, anche Montano Lucino fa la propria parte per il giornalista australiano e caporedattore dell’organizzazione divulgativa WikiLeaks.

Raccolta firme per la liberazione di Assange a Montano Lucino

Nel 2010 Assange assunse un’ampia notorietà internazionale per aver rivelato tramite WikiLeaks documenti statunitensi secretati, riguardanti crimini di guerra. Dall’aprile 2019 è incarcerato nel Regno Unito nella prigione Belmarsh, in relazione a una sopraggiunta richiesta di estradizione fatta dagli Stati Uniti d’America per le accuse di cospirazione e spionaggio.

A organizzare l'iniziativa in paese il consigliere comunale Davide Orel insieme a Lorena Corrias, attivista di “Free Assange Italia”. "Durante i presìdi organizzati in paese abbiamo raccolto circa 40 firme e arrivando a 100 vorremmo proporre una mozione di concessione della cittadinanza onoraria di Montano Lucino ad Assange" ha spiegato il consigliere.

