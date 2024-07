Raccolta fondi in aiuto delle bimbe di Elena Molteni

«Per ricambiare l'amore che ha donato, gli amici e i colleghi di Elena e Mauro hanno deciso di istituire una raccolta fondi su GoFundMe per creare una borsa di studio destinata alle sue bambine, Camilla e Matilde». E’ la bella iniziativa promossa dalle persone che hanno avuto la fortuna di conoscere Elena Molteni, maestra 41enne che viveva a Cantù, venuta a mancare lo scorso 26 giugno a causa di una malattia che le era stata diagnosticata un mese e mezzo prima.

Raccolta fondi in aiuto delle bimbe della maestra Elena

«Amava la vita e tutta la sua famiglia. In poche settimane - hanno specificato gli organizzatori dell’iniziativa - una malattia incurabile l'ha strappata ai suoi affetti e ai bambini della sua scuola. Tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla, la ricordano per il suo sorriso e per la sua disponibilità». La scomparsa della giovane donna ha lasciato un vuoto incolmabile nel marito, Mauro Marzorati, e nelle due figlie ancora piccole, che tanto ha amato la mamma canturina, Camilla di 9 e Matilde di 5 anni. Proprio per loro è stata lanciata la raccolta fondi, che in poche ore ha ricevuto decine di donazioni, arrivando a 5.800 euro.

«L’iniziativa è partita spontaneamente dalle amiche di mia moglie - ha raccontato il marito - Mi hanno detto che avrebbero voluto fare qualche cosa di concreto per aiutare le nostre bambine. Una sorta di gesto di riconoscenza verso mia moglie per tutto quello che aveva fatto per gli altri nella sua vita. Io ho detto loro che non avevo nulla in contrario. Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo a questa raccolta fondi». Chiunque volesse dare il proprio contributo a questa iniziativa lo può fare cliccando QUI.