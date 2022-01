Raccolta fondi per il Sentiero didattico

Raccolta fondi per mantenere bello il Sentiero didattico.

Una raccolta fondi speciale quella che fino al 6 gennaio viene effettuata a Snna Comasco. Lo ricorda Francesco Carrara:

"Ricordiamo che fino all'Epifania presso il mini market LaButégadelBaldin, il PuntoPizza di Manno a Senna e l'AlimentariArighi a Navedano sono presenti i salvadanai Gesc dove è possibile fare donazioni. Le somme raccolte saranno utilizzate per la manutenzione del Sentiero Didattico Gaggio, delle bacheche didattiche e della biblioteca Bookcrossing. Ringraziamo fin d'ora tutti coloro che vorranno contribuire donando e sostenendo così il lavoro dei Volontari Gesc e delle Guardie Gev che si impegnano a rendere fruibile e praticabile per le scuole e per la cittadinanza una parte del territorio sennese così ricca di biodiversità".