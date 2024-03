Raccolta fondi per realizzare un sogno spaziale

"Houston, abbiamo un problema. Anzi, un sogno". Parafrasando la celebre frase, entrata nel linguaggio e nell’immaginario collettivo (esclamata 53 anni fa da Jack Swigert, pilota del modulo di comando della missione lunare Apollo 13) la storia di Matteo Rossi, è davvero istruttiva.

Raccolta fondi per mandare Matteo Rossi a fare un master in Texas

Nato a Gravedona il 16 ottobre 2000, da sempre residente a Olgiate Comasco, ha un sogno spaziale. Che passa proprio da Houston. Ma per realizzarlo - appunto - c’è un problema: quello dei fondi necessari per permettere al 23enne laureando in Ingegneria spaziale di frequentare due mesi di master negli Stati Uniti, alla Rice University di Huston, in collaborazione con il Nasa Jsc. Opportunità che Matteo ha meritato, vincendo una borsa di studio per partecipare alla Space Studies Program dell’International Space University. Per lui, 12.000 euro (dall’European Space Agency) utili a coprire solo parzialmente il costo di 20.000 euro per i 60 giorni di permanenza negli Usa e frequenza all’università texana (dove Kennedy, nel 1962, annunciò l’intenzione di andare sulla Luna). Da qui la scelta di attivare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.

"Il sindaco mi ha spronato"

"All’inizio non ero tanto dell’idea di chiedere aiuto, sentendomi un po’ in colpa - racconta Matteo Rossi - Poi, però, ho visto che molti altri studenti italiani l’avevano già fatto col mio stesso scopo. Ne ho parlato anche col sindaco Simone Moretti e lui mi ha spronato, dicendomi che avrei dato un bel messaggio da parte di un giovane che vuole realizzare il suo sogno".

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 9 marzo 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui