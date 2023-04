Raccolta rottami e carta a Cantù: parcheggio off limits in via Monte Nero.

Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata da sabato 20 maggio dalle 7 sino a lunedì 22 maggio nell’area parcheggio in via Monte Nero, antistante alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo. La disposizione del Comando della Polizia locale di Cantù si è resa necessaria a seguito dell’iniziativa promossa dalla parrocchia di Vighizzolo. Quest’ultima, infatti, domenica 21 maggio darà vita alla raccolta di carta, rottame e materiale ferrosi, utilizzando dei container posizionati proprio nell’area parcheggio. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche degli operatori, e nel contempo la possibilità di posizionare i container, il Comando della Polizia locale di via Manzoni ha deciso di predisporre il divieto. Il quale, peraltro, proseguirà il giorno successivo alla raccolta, sino al termine dello sgombero di tutta l’area di sosta nei pressi della chiesa parrocchiale della frazione.