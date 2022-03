Raccolta solidale di Enpa ai canili di Erba e Valbasca

Solidarietà

I canili di Erba e Como aderiscono all'iniziativa dell'Ente protezione animali

Si terrà fino al 16 marzo al canile di Valbasca e al 15 marzo al canile di Erba la raccolta di materiale a cura di Enpa in questo momento di emergenza per la guerra dei canili ucraini.

Un'iniziativa per far fronte alle esigenze degli animali nei territori in guerra

Chi volesse fare una donazione potrà portare in queste due sedi cibo per cani, gatti e altri animali, soluzione fisiologica, Betadine disinfettante, guanti, bende, antibiotici, antidolorifici, antiparassitari per cani e gatti, trasportini e guinzagli per cani e gatti.

A Erba il punto di raccolta è presso il canile di via Manara martedì dalle 14 alle 17.30 o nei contenitori al cancello. Il giorno 16 tutto il materiale verrà portato a Valbasca dove sarà raccolto da Enpa che si occuperà dell'inoltro.