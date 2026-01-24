Raccolte circa 200 coperte per i senzatetto

«Vogliamo dare un aiuto concreto a chi si trova più in difficoltà, abbiamo raccolto circa 200 coperte per le persone che non hanno una dimora fissa». Grande successo per l’iniziativa di Barbara Rotta e Monica Franceschini, che, attraverso l’istituto comprensivo che coinvolge Casnate con Bernate, Grandate e Cucciago, hanno recuperato tanto materiale che verrà destinato ai senzatetto.

L’iniziativa solidale di Barbara e Monica

«Quest’anno veramente la raccolta ha avuto un enorme successo – spiega Barbara, membro del Consiglio d’istituto – Abbiamo raggiunto circa 200 coperte recuperate in una settimana. Tanti genitori si sono attivati per dare una mano donando non solo coperte, ma anche sacchi a pelo e materassini. Inoltre, ci fa piacere che diverse persone esterne ci abbiano contattato per partecipare all’iniziativa, addirittura anche di altri paesi. Il buon cuore non ha confini». Barbara aggiunge: «Noi ci teniamo a coinvolgere le scuole in questo progetto perché così possiamo trasmettere un bel messaggio anche a tanti bimbi. La solidarietà è un valore fondamentale. Nel periodo estivo facciamo pure la raccolta del materiale scolastico per aiutare i più bisognosi. In quel caso, per i ragazzini è più facile capire cosa si sta facendo. Ma è importante che i bimbi siano consapevoli che la solidarietà è un valore che va portato anche fuori dall’ambito scolastico».

Monica, invece, spiega come è nata l’iniziativa: «Da tanti anni sono molto attiva come volontaria in varie realtà del territorio e cerco di dare una mano anche al dormitorio di Como. In questi contesti vedo ciò che manca e quindi, ormai qualche anno fa, ho deciso di provare a lanciare una raccolta di coperte. La fortuna è che in questo percorso ho trovato Barbara, che ha ancora i figli che frequentano le scuole dell’istituto comprensivo. Lei è stata bravissima nel dar vita a questo progetto che coinvolge ben 6 scuole».

“Si può donare sempre”

Infine, Monica evidenzia dove finiranno tutte le coperte: «Le stiamo consegnando al dormitorio “Emergenza freddo”, che si trova in via Borgovico a Como, ma le stiamo portando anche al magazzino di San Rocco e alla mensa “Casa Nazareth” di via Don Guanella. Per noi è sempre una grande emozione poter dare un aiuto concreto a queste realtà». La settimana dedicata alla raccolta è terminata, ma è ancora possibile donare altre coperte, contattando direttamente Barbara al numero 328.8334616, oppure Monica al 338.7345504. «Tendenzialmente scegliamo un preciso periodo dell’anno per lanciare la raccolta – spiega Barbara – Ma ci piacerebbe tenere sempre attiva questa bella possibilità, si può donare sempre».