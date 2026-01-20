Raccolti 3800 euro a sostegno di suor Armida Terraneo. La religiosa, originaria di Inverigo, vive in Brasile da oltre 45 anni e ha aperto delle scuole nel nord-est del paese.

Solidarietà e festa

Una giornata di festa e solidarietà per aiutare suor Armida Terraneo, religiosa che vive in Brasile da oltre 45 anni.

Suor Armida, 77 anni, ha fondato una missione che ancora dirige con la congregazione delle suore della Purificazione: 30 anni fa ha aperto delle scuole a Sao Luis, nello stato del Maranhao, nel nord-est del paese. Inverigo ha incontrato la stessa suor Armida organizzando un pranzo all’oratorio di Romanò.

Raccolti 3800 euro

La partecipazione è stata notevole, così come la generosità mostrata dagli inverighesi: nel corso del pranzo sono stati infatti raccolti 3800 euro che sono stati consegnati a suor Armida per le sue scuole. Sono 2050 i ragazzi e le ragazze che studiano nei plessi di suor Armida, per un totale di 64 classi nella scuola più grande e 11 nell’altra. Nella struttura più grande vengono accolti bambini e bambine dai 4 ai 15 anni. Nella scuola più piccola, l’Escolinha, si può andare dai 3 anni, ma poi ci si ferma alle elementari. Nelle scuole gli alunni hanno la possibilità di frequentare lezioni di robotica, di lingua dei segni e inglese. Il Municipio supporta economicamente la scuola più grande mentre il mantenimento di quella più piccola è a carico della missione di suor Armida. Per questo è stata fondata l’associazione Amici dei Bambini, gestita da Luisa Terraneo, sorella di suor Armida. Il legame con Inverigo resta solido e la comunità contribuisce in maniera importante, aiutando la sua concittadina.