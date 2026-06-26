Raduno bandistico per i 150 anni del Corpo musicale

Raduno bandistico per festeggiare i 150 anni del Corpo musicale di Olgiate Comasco.

L’evento

Domenica 28 giugno sfilata ed esibizione delle bande di Fino Mornasco, Lurate Caccivio, Caslino d’Erba, Mozzate, Uggiate Trevano e Olgiate Comasco. Da Villa Camilla a Villa Peduzzi. Poi festa fino a sera.

Programma ritardato di un’ora a causa del caldo torrido

A causa del caldo torrido, pochi minuti fa la comunicazione che avvisa sullo slittamento del programma: si parte un’ora più tardid el previsto. Quindi, partenza alle 15.45: il corteo prenderà il via da Villa Camilla per raggiungere Villa Peduzzi. Alle 16.45 il momento riservato ai saluti istituzionali, poi ogni gruppo suonerà singolarmente, infine tutti insieme.

Evento condiviso con le associazioni

L’evento domenicale è stato pensato per coinvolgere il più possibile la comunità olgiatese, con attenzione anche ai giovani. Dalle 18 cucina aperta nel parco di Villa Peduzzi, alle 19 l’esibizione dei 7grani e degli allievi del Magic Bus, alle 21 Dj Mattia Santoro. All’opera anche i volontari della Pro loco (panini e servizio cucina), gli Amici di San Cataldo (arancini) e il Teatro dei Sussurri (attività ludiche dedicate ai bimbi).