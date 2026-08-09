Raduno in memoria di Francesco Guccini

Un raduno spontaneo, per ricordare Francesco Guccini ad Albiolo.
Raduno per ricordare Guccini
Per ricordare il cantautore Francesco Guccini, scomparso pochi giorni fa, ecco un’iniziativa ad Albiolo. L’invito è per tutti gli appassionati delle canzoni di Guccini: ritrovo oggi, domenica 9 agosto, alle 21 nel prato dietro il Municipio.
Il concerto ad Albiolo nel 1985
Albiolo ricorda in particolare quando Guccini fu ospite alla Festa Popolare in paese, nel 1985. Da qui l’invito al ritrovo per la serata odierna: per cantare tutti insieme le sue canzoni, come avvenne nel 1985.
Il modo migliore per ricordare Guccini
La proposta è anche quella di partecipare alla serata portando strumenti da suonare e bevande da condividere.