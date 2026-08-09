Il ritrovo

Raduno in memoria di Francesco Guccini

Nel 1985 il concerto alla Festa Popolare albiolese, oggi l’invito a radunarsi nel prato dietro il Comune.

Raduno in memoria di Francesco Guccini

Albiolo · 09/08/2026 alle 15:00

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Un raduno spontaneo, per ricordare Francesco Guccini ad Albiolo.

Raduno per ricordare Guccini

Per ricordare il cantautore Francesco Guccini, scomparso pochi giorni fa, ecco un’iniziativa ad Albiolo. L’invito è per tutti gli appassionati delle canzoni di Guccini: ritrovo oggi, domenica 9 agosto, alle 21 nel prato dietro il Municipio.

Il concerto ad Albiolo nel 1985

Albiolo ricorda in particolare quando Guccini fu ospite alla Festa Popolare in paese, nel 1985. Da qui l’invito al ritrovo per la serata odierna: per cantare tutti insieme le sue canzoni, come avvenne nel 1985.

Il modo migliore per ricordare Guccini

La proposta è anche quella di partecipare alla serata portando strumenti da suonare e bevande da condividere.

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