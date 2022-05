Nella giornata di oggi, domenica 29 maggio 2022, a Olgiate Comasco sta andando in scena un raduno di Spider, auto storiche e Vespe.

Raduno Spider, auto storiche e Vespe a Olgiate Comasco

In piazza Italia, c'è la seconda edizione del raduno organizzato dal Vespa Cvlub Olgiate Comasco. Presente anche il sindaco, Simone Moretti. Alle 10.30 il programma prevedeva la partenza del giro turistico di 40 chilometri ma verrà ritardato per via delle condizioni meteo. Molti veicoli in arrivo in questi minuti in piazza.