Questa mattina, giovedì 9 settembre 2021, Giuseppe Conte ha fatto visita al Salone del Mobile di Milano insieme a una delegazione del MoVimento 5 Stelle Lombardia nell'ambito della sua due-giorni elettorale nella nostra Regione.

Raffaele Erba con Giuseppe Conte in visita agli stand comaschi del Salone del Mobile

Presente, tra gli altri, il consigliere regionale pentastellato Raffaele Erba che ha accompagnato il Presidente del MoVimento 5 Stelle e la candidata sindaca di Milano Layla Pavone tra i padiglioni della fiera di Rho-Pero dove sono protagoniste numerose aziende comasche del settore del mobile, del design e dei complementi d'arredo. "La visita al Salone del Mobile di Milano è stato un momento importante per far conoscere da vicino al Presidente Conte le prestigiose imprese del territorio che da sempre rappresentano un punto di riferimento internazionale del comparto del legno-arredo", dichiara Erba.

La delegazione del MoVimento 5 Stelle, capitanata dal Presidente Conte, è stata accolta da Marco Sabetta (direttore generale del Salone del Mobile Milano) e da Sebastiano Cerullo di Federlegnoarredo. La visita è iniziata dal Padiglione 1 dove l'ex premier ha fatto tappa in diversi stand tra cui Riva1920 e Molteni&C.

Prosegue il consigliere regionale: “Importante il passaggio su Riva1920, realtà canturina che meglio rappresenta l’eccellenza del Made in Italy. L'azienda riesce a coniugare le filosofie che riteniamo siano le chiavi vincenti per le PMI italiane: artigianalità, cura del dettaglio, creatività ma anche sostenibilità e attenzione all’ambiente. L’idea del prodotto realizzato per essere tramandato rappresenta sia la riscoperta della durevolezza degli oggetti non più visti come beni usa e getta e anche un ritorno ai valori delle generazioni passate in cui lo spreco era evitato attentamente”.

“Ciò che viviamo oggi è un cambio di paradigma, una transizione importante in cui ambiente e sostenibilità diventano centrali. Siamo orgogliosi che le aziende del nostro territorio stiano cogliendo appieno questa sfida rivestendo un ruolo di primo piano. Questa è la nuova filosofia produttiva che deve essere promossa e sostenuta”, conclude Raffaele Erba.