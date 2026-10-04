Ragazzo trova un porcino di oltre un kg

«Ho trovato un porcino gigante da oltre un kg»: bella soddisfazione per Pietro Ferraro, giovane ragazzo di 21 anni di Grandate, che, in una gita in Alta Valtellina, ha trovato un fungo che raramente si riesce a osservare in natura, soprattutto così intatto.

Il ritrovamento

Rivela Ferraro:

«Avevo sentito che c’erano dei bei porcini in Alta Valtellina e così ho deciso di andare a vedere, ma sinceramente mai avrei immaginato di trovare un fungo gigante di queste dimensioni e anche in queste condizioni, veramente splendide. Mi era capitato di vedere qualche porcino molto grosso, ma quasi sempre, purtroppo, sono un po’ rovinati, invece questo è veramente spettacolare, sembra quasi disegnato, è impressionante. Il peso esatto è 1,007 kg. L’altezza precisa non l’abbiamo calcolata, ma più o meno parliamo di un fungo di 30 cm».

La soddisfazione

Il porcino gigante è arrivato un po’ come un premio dopo una giornata di fatica in montagna:

«Stavamo camminando da diverse ore – specifica Ferraro – Ma appena ho visto questo fungo, che era un po’ coperto dalle foglie, tutta la stanchezza è sparita. Sono rimasto veramente senza parole. La gioia è stata enorme».

Ora il fungo verrà utilizzato per qualche preparazione in cucina:

«Mi è dispiaciuto tanto tagliarlo e metterlo in freezer – afferma il giovane – Sarei stato a osservarlo per giorni, ma lo useremo in famiglia per preparare qualche buon risotto fatto in casa».

La passione di Pietro

Il ragazzo da tempo coltiva l’interesse per i funghi:

«La passione per andare a funghi nasce da mio padre, che già da piccolo mi portava con lui. Anche adesso che sono cresciuto, appena ho un attimo di tempo vado volentieri a fare qualche passeggiata in montagna, in mezzo alla natura, anche proprio per stare insieme a mio padre e trascorrere una bella giornata in famiglia. Mi diverto. In più ho sempre anche quest’obiettivo di trovare qualche bel fungo».

Ferraro conclude: