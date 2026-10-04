La curiosità

Ragazzo trova un porcino di oltre un kg

Il ventunenne, in una gita in montagna, ha raccolto un raro esemplare in ottime condizioni

Ragazzo trova un porcino di oltre un kg

Grandate ·

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«Ho trovato un porcino gigante da oltre un kg»: bella soddisfazione per Pietro Ferraro, giovane ragazzo di 21 anni di Grandate, che, in una gita in Alta Valtellina, ha trovato un fungo che raramente si riesce a osservare in natura, soprattutto così intatto.

Il ritrovamento

Rivela Ferraro:

«Avevo sentito che c’erano dei bei porcini in Alta Valtellina e così ho deciso di andare a vedere, ma sinceramente mai avrei immaginato di trovare un fungo gigante di queste dimensioni e anche in queste condizioni, veramente splendide. Mi era capitato di vedere qualche porcino molto grosso, ma quasi sempre, purtroppo, sono un po’ rovinati, invece questo è veramente spettacolare, sembra quasi disegnato, è impressionante. Il peso esatto è 1,007 kg. L’altezza precisa non l’abbiamo calcolata, ma più o meno parliamo di un fungo di 30 cm».

La soddisfazione

Il porcino gigante è arrivato un po’ come un premio dopo una giornata di fatica in montagna:

«Stavamo camminando da diverse ore – specifica Ferraro – Ma appena ho visto questo fungo, che era un po’ coperto dalle foglie, tutta la stanchezza è sparita. Sono rimasto veramente senza parole. La gioia è stata enorme».

Ora il fungo verrà utilizzato per qualche preparazione in cucina:

«Mi è dispiaciuto tanto tagliarlo e metterlo in freezer – afferma il giovane – Sarei stato a osservarlo per giorni, ma lo useremo in famiglia per preparare qualche buon risotto fatto in casa».

La passione di Pietro

Il ragazzo da tempo coltiva l’interesse per i funghi:

«La passione per andare a funghi nasce da mio padre, che già da piccolo mi portava con lui. Anche adesso che sono cresciuto, appena ho un attimo di tempo vado volentieri a fare qualche passeggiata in montagna, in mezzo alla natura, anche proprio per stare insieme a mio padre e trascorrere una bella giornata in famiglia. Mi diverto. In più ho sempre anche quest’obiettivo di trovare qualche bel fungo».

Ferraro conclude:

«Spero, prossimamente, di riuscire a prendere altri funghi simili a questo in qualche altra bella gita; penso, però, che sarà molto difficile. Sicuramente resterà sempre impressa nella mia mente la gioia di quel momento in cui ho visto un fungo così maestoso, è stato incredibile».

Tu cosa ne pensi?