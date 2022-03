Muri imbrattati

Episodi in serie, visibili ai passanti a partire dalla mattinata di lunedì.

Sfregiata piazza Italia e imbrattati anche i muri di due attività commerciali in via Mazzini e in via San Gerardo, a Olgiate Comasco.

Raid dei vandali in centro a Olgiate Comasco

Episodi in serie, visibili ai passanti a partire dalla mattinata di lunedì. Vernice di colore rosso e giallo è stata utilizzata da mani ignote per sporcare alcuni dei 18 cubi posizionati sulla gradinata della centralissima piazza. Altri elementi dell’arredo urbano sono stati incisi, probabilmente con sassi, lasciando in evidenza scritte e, in qualche caso, c’è chi si è divertito a trasformare la superficie del cubo in una sorta di gioco. Complessivamente, 14 «pezzi» risultano essere stati presi di mira. Non è andata meglio al salone «Consulenti di bellezza», sulla parete all’angolo tra via San Gerardo e via Mazzini: muro pasticciato con grandi scritte impresse con bombolette spray. Poco distante, in via San Gerardo, imbrattata un’altra parete, all’esterno dell’attività di sartoria «Hélène Couture». Fa specie la concomitanza delle azioni incivili in più zone della città.

