Rapaci notturni allo Zoc del Peric: successo per la serata dedicata

Iniziativa organizzata dal Circolo Alpi e Le Contrade
Dopo una breve spiegazione del comportamento da tenere durante l’uscita per non disturbare eccessivamente la fauna, i partecipanti si sono recati all’area umida dello Zoc del Peric, dove in diversi postazioni Mastrolilli ha lanciato i richiami. Ben quattro allocchi hanno risposto, indicando una buona popolazione, mentre non si è fatta sentire la civetta. “Nell’area del parco dello ‘Zoc del Peric’ sono state censite oltre 100 specie diverse di uccelli, tra stanziali e di migrazione, diurni e notturni – spiegano dal Circolo – Questo dato conferma l’importanza della conservazione naturalistica di queste aree, fortunatamente risparmiate dalla cementificazione”.
La prossima uscita serale è programmata per sabato 2 maggio, sempre allo Zoc del Peric e riguarderà gli anfibi, in occasione dell’evento internazionale “Save the Frogs day 2026”.