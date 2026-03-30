Rapaci notturni allo Zoc del Peric: successo per la serata dedicata

L’iniziativa è stata organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” e l’associazione Le Contrade. Presenti una sessantina di persone, tra cui una decina di bambini, alla presentazione del libro di Marco Mastrorilli, esperto di rapaci notturni, il quale ha raccontato da cosa nascono le leggende e i modi di dire su gufi e civette. Ha quindi presentato le specie target dell’incontro indicando comportamenti e luoghi dove poterli osservare e introducendo anche i versi che sarebbero stati usati durante l’uscita.

Dopo una breve spiegazione del comportamento da tenere durante l’uscita per non disturbare eccessivamente la fauna, i partecipanti si sono recati all’area umida dello Zoc del Peric, dove in diversi postazioni Mastrolilli ha lanciato i richiami. Ben quattro allocchi hanno risposto, indicando una buona popolazione, mentre non si è fatta sentire la civetta. “Nell’area del parco dello ‘Zoc del Peric’ sono state censite oltre 100 specie diverse di uccelli, tra stanziali e di migrazione, diurni e notturni – spiegano dal Circolo – Questo dato conferma l’importanza della conservazione naturalistica di queste aree, fortunatamente risparmiate dalla cementificazione”.

La prossima uscita serale è programmata per sabato 2 maggio, sempre allo Zoc del Peric e riguarderà gli anfibi, in occasione dell’evento internazionale “Save the Frogs day 2026”.