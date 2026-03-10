Rapina e lesioni aggravate: in carcere un 45enne ricercato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 marzo, ha arrestato in base a un ordine di carcerazione, un 45enne nigeriano residente a Ponte Lambro. L’uomo era ricercato per aver commesso una rapina con lesioni aggravate

Condannato in via definitiva per fatti accaduti nel 2023

Per un 45enne di origine nigeriana sono scattate le manette per essersi macchiato del reato di rapina e lesioni aggravate. I fatti risalgono al 2023, compiuti a Torino.

La Corte d’Appello del capoluogo piemontese lo ha condannato in via definitiva a 5 anni e 28 giorni di reclusione, disponendo per lui il carcere.

Ieri pomeriggio, verso le 18, i poliziotti della Squadra Mobile di Como, dopo precisi accertamenti, hanno rintracciato il 45enne nigeriano nella sua abitazione di Ponte Lambro e lo hanno arrestato. L’uomo, una volta portato in Questura e dopo la notifica del provvedimento, è stato associato presso la Casa Circondariale di Como.