Rapina e porto abusivo di armi: denunciato un quarantenne

Nel corso della giornata di ferragosto, i militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, al comando del Luogotenente C.S. Gianfranco Casanica, a conclusione di una serie di accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per rapina e porto abusivo di armi un 40enne pregiudicato.

Le due rapine

L'uomo, sempre a volto coperto, avrebbe commesso due rapine in pochi giorni, minacciando in entrambi i casi le vittime con dei grossi coltelli da cucina. L’attività investigativa dei militari è iniziata nel pomeriggio del 12 agosto, quando veniva segnalata una rapina all’interno di un esercizio commerciale a Fino Mornasco, nella quale il denunciato è scappato con un bottino di 650 euro. La seconda rapina è stata invece consumata nella farmacia di Grandate, in via Statale dei Giovi, nel tardo pomeriggio del 14 agosto. Da qui il rapinatore, che tra l'altro è un cliente dell'esercizio commerciale, è fuggito con circa 300 euro.

L'indagine

In tutti e due i casi il rapinatore ha minacciato le vittime con dei grossi coltelli da cucina, facendosi consegnare il denaro che avevano in cassa e scappando a piedi. I militari dopo la seconda rapina sono riusciti ad avere le immagini e le testimonianze, che hanno permesso di individuare il rapinatore e recuperare i vestiti usati durante le rapine e i coltelli usati per minacciare le vittime.