Rapporto tra uomo e natura: incontro in sala consiliare

Interessante evento dedicato alla natura a Lipomo: lo promuove l’associazione Lepomis e si terrà in sala consiliare.

Si parla del rapporto tra uomo e natura

E’ in programma per il prossimo martedì, 10 marzo, alle 20.30. «Nativi forestali – La natura dentro – dentro la natura» vedrà l’intervento di Valeria Margherita Mosca, antropologa e specializzata in etnobotanica che ha pubblicato libri per varie case editrici e collaborato a numerose produzioni televisive e documentari. Interverrà inoltre Stefano Tosoni, divulgatore scientifico e documentarista che collabora da tempo al programma Rau 3 «Kilimangiaro» e si occupa di raccontare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente naturale tramite l’esplorazione e l’antropologia.

L’evento organizzato da Lepomis è patrocinato dal Comune e sarà a ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’interessante incontro. Maggiori informazioni sui canali Facebook e Instagram dell’associazione o inviando una mail a info@lepomis.it.