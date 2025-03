“Rare fuori” ha trascinato 260 partecipanti in piscina

Sono stati percorsi 68 chilometri a nuoto dai 260 partecipanti iscritti alla seconda edizione di “Rare fuori”.

Che successo di solidarietà con “Rare fuori"

Iniziamo con alcuni numeri: 260 iscritti, 2.880 minuti nuotati per un totale di 68 chilometri tracciati in corsie nel corso di sei ore. Degli oltre 200 partecipanti, il 47,7% sono stati studenti e insegnanti, il 25,5 % simpatizzanti, il 18.2% associazioni e l'8,6% operatori sanitari. Sono davvero tante le realtà che hanno preso parte alla manifestazione di ieri, domenica 9 marzo, in piscina comunale “Sport Plus” di Villa Guardia e organizzata da una squadra fortissima e coesa costituita da Angelo Selicorni, primario della Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile di Asst Lariana, da Roberta Lamperti (responsabile) e Margherita Canepa (comunicazione e Ufficio stampa) per la Delegazione comasca della fondazione “Armr", da Marco Sessa, presidente di “Aisac", Paola Marangoni, coordinatrice provinciale di “Telethon", e Luca Savergnini, creativo e grafico del progetto. Ultima, non per importanza, Francesca Cappello, presidente dell’associazione "Diversamente Genitori”. La manifestazione ha avuto un obiettivo ben preciso: sensibilizzare in merito alle malattie rare che colpiscono una persona ogni 2.000, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare (28 febbraio).

Presenti assessori, consiglieri e il sindaco Paolo Veronelli. C’erano davvero tutti, da “L’Alveare” e “Un euro al metro” di Olgiate Comasco a “Telethon”, fino all’Istituto comprensivo di Villa Guardia che ha vinto la coppa come compagine più numerosa che ha partecipato all’evento: ben 53 giovani nuotatori. Altre due coppe speciali sono state consegnate: ad Agnese, bimba di nove mese, partecipante più giovane; a Mario, 78 anni, membro dell’associazione “Thais”, il più anziano a entrare in vasca.

A tutti i presenti, è stata consegnata una medaglia di partecipazione. L’obiettivo? Premiare il grande spirito solidale.

Le parole di Angelo Selicorni: “Facciamo quel che possiamo e ce la mettiamo tutta”.