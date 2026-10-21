Rassegna del circolo ambiente: “Erba, una città nemica dell’ambiente?”

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L’obiettivo di “Ilaria Alpi” è quello di definire, alla presenza di esperti, un diverso disegno del futuro della città, più vicino agli interessi dell’ambiente e della collettività

Primo incontro con l’agronomo Galbusera

Il primo incontro della minirassegna “Erba, una città nemica dell’ambiente?” si terrà giovedì 5 novembre e avrà per titolo “L’importanza degli alberi in città”: interverrà l’agronomo Elia Galbusera, che illustrerà le funzioni ambientali (dette ecosistemiche) degli alberi, soprattutto in ambito urbano.

Una posizione in contrapposizione ai progetti portati avanti dall’Amministrazione comunale di Erba, che in almeno un caso hanno già comportato la perdita di uno storico parco alberato in via Volta, mentre un altro progetto in itinere prevede il taglio di oltre venti tigli tra via Turati e via San Rocco.

Secondo appuntamento con l’urbanista Bollini

Il secondo incontro si terrà giovedì 19 novembre, dal titolo “Consumo di suolo zero e rigenerazione urbana senza speculazione”. In questa occasione interverrà l’urbanista Gabriele Bollini, che affronterà il tema, oltre che del consumo di suolo, della rigenerazione urbana. Anche in tal caso in contrapposizione agli interventi di nuova edificazione realizzati negli ultimi anni in città, e ai progetti di rigenerazione già autorizzati o al vaglio del sindaco e della Giunta, “progetti che rischiano di lasciare il destino delle aree centrali della città in mano agli interessi degli operatori immobiliari, riservando troppo poco al primario interesse pubblico“.

“Un eccessivo impulso immobiliaristico che ha consumato verde e alberi”

A presentare la minirassegna è il presidente del circolo ambiente “Ilaria Alpi”, Roberto Fumagalli:

“Con questi due incontri vogliamo cercare di definire, grazie alla presenza di esperti, un diverso disegno del futuro della città, un disegno più vicino agli interessi dell’ambiente e della collettività. Questo in una città come Erba che invece si è caratterizzata – negli ultimi anni e in particolare con l’attuale sindaco – per un eccessivo impulso immobiliaristico, che ha consumato suolo verde e alberi. Rischiando nel contempo di perdere la ‘storica’ occasione della riqualificazione delle aree dismesse del centro, opportunità unica per ridisegnare il volto del centro città in chiave ambientale e pubblica”.

Appuntamenti a Casa Prina

Gli incontri si terranno nelle serate del 5 e 19 novembre presso la sala Isacchi di Ca’ Prina.

L’organizzazione è curata dal circolo ambiente “Ilaria Alpi” con l’adesione alla rassegna da parte del Comitato per la tutela dei tigli di Erba, del Coordinamento Base, dei Trapeiros di Emmaus, di ManiTese, dell’Anpi territorio Erbese.