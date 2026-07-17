Rassegna di filosofia e di film per coinvolgere e far riflettere

Iniziative culturali di alto livello per coinvolgere la popolazione. Questo l’obbiettivo delle proposte di Bcc Brianza e Laghi di Alzate Brianza, presentate martedì in conferenza stampa dal presidente Giovanni Pontiggia.

Rassegna filosofica e cinematografica

Anzitutto l’ingegner Pontiggia ha rimarcato il sostegno alle tradizioni locali: la Festa di Sant’Anna a Fabbrica Durini, con il concerto della banda di Lurago mercoledì 22 alle 21 nel sagrato della chiesa della frazione; e la terza Estemporanea di pittura Madonna di Rogoredo con Ageo e Arteincomune aps di Olgiate Molgora. Per la prima volta la mostra sarà proposta in contemporanea in due Comuni.

Ma non solo. «In questo momento particolare sosteniamo due progetti importanti – ha esordito Pontiggia – Per un salto di qualità culturale, insieme alle associazioni Ageo e Lo Snodo». La prima è la rassegna filosofica «Terre incognite. Vivere l’epoca dell’incertezza», curata da Filippo Casati, con importanti docenti universitari in 4 incontri: il 4 ottobre con il fisico Giulio Casati e il filosofo Federico Laudisa per parlare di meccanica quantistica; il 18 ottobre il sociologo Mauro Magatti sul futuro dell’educazione; il 7 novembre Adriano Fabris, docente di Filosofia morale, parlerà di Intelligenza artificiale e il 22 novembre Alessandro Colombo, professore di Relazioni internazionali, sul caos internazionale e la crisi della democrazia. «Sarà uno spazio di dibattito pubblico – specifica il curatore Casati – E di confronto su grandi temi: l’ingresso sarà libero, speriamo di coinvolgere le scuole».

Interessante anche la rassegna cinematografica «Non è un film. E’ il mondo che ti riguarda», curata da Fabrizio Fogliato, proposta con Lo Snodo: 4 film per parlare di geopolitica contemporanea, «Snowden» il 29 ottobre; «Civil war» il 19 novembre; «Un semplice incidente» il 21 gennaio e «No other land» il 25 febbraio». «Il titolo stesso – spiega Fogliato – E’ una provocazione. Non si può più stare fuori dai giochi, è qualcosa che ci riguarda da vicino. L’obbiettivo è coinvolgere le nuove generazioni». «Come associazione parliamo spesso di cittadinanza attiva – aggiunge Simone Pelucchi, presidente Lo Snodo – E questa iniziativa parla proprio di attivarsi perché il territorio sia migliore: gli incontri mirano a stimolare il pensiero critico. Seguirà un aperitivo e confronto». Le proiezioni saranno nella sede della banca.

(Da sinistra Filippo Casati, Fabrizio Fogliato, Giovanni Pontiggia, Simone Pelucchi)